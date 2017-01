Alta pasticceria su La5 con "Torte d'autore"

- Se la "sugar art" è la vostra passione ma non sapete da che parte cominciare, dal 24 giugno alle 14.30 su, ogni segreto dell'alta pasticceria vi verrà svelato nel nuovo programmacondotto da, la cake designer più amata dal Web. Cinque appuntamenti settimanali, per un totale di venti puntate, vedranno Paola spiegare, passo dopo passo, come realizzare torte a tema fatte tutte di zucchero.

Imparerete a muovervi tra "sugar veil", "smoother", "ganache", "sac à poche", "pasta di zucchero", "turntable", "coltellini modelling", "sugar gun" e "stampi con stantuffo estrusivo" per realizzare ogni tipo di torta: da quella per i bambini a quella creativa, dal dolce per le ricorrenze a quello glamour per finire con i regali.

E se non vi basta, da fine giugno il programma avrà quattro appuntamenti in prima serata, con Paola e il suo staff impegnati in una missione speciale: esaudire i desideri più folli di un cliente e realizzare una torta per un evento indimenticabile. Dal tema della festa al numero degli invitati, dalla visita della location agli spazi a disposizione, "Torte d’autore" seguirà ogni momento di questa sfida, dall'esecuzione dei bozzetti alla creazione del dolce, dall'allestimento dell'evento al momento del taglio della torta, fino a creare un album fotografico della festa con i momenti più emozionanti!

Realizzato da Verve Media Company, il programma è a cura di Filippo Cipriano, autori Giuseppe Colella, Angela Ramaccioni, Andrea Teodori, produttore Verve Media Company Paolo Rivieccio, produttore Mediaset Mary Scotti, regia di Claudio Bozzatello (prime time) e Piergiorgio Camilli (day time).