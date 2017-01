Naomi Watts come Lady Diana

foto Olycom Correlati Naomi, una elegante Lady D 16:52 - Venerdì 14 giugno in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". In onda le prime immagini del film su Lady Diana, con Naomi Watts sugli ultimi anni vita di Diana Spencer, la donna più amata e famosa del mondo fino alla sua morte nel tragico incidente del 1997. - Venerdì 14 giugno in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "". In onda le prime immagini del film su Lady Diana, consugli ultimi anni vita di, la donna più amata e famosa del mondo fino alla sua morte nel tragico incidente del 1997.

In esclusiva a Supercinema Claudia Gerini rivela i ‘bollenti’ retroscena di Tulpa, il sexy-horror di cui è la protagonista con la regia di suo marito Federico Zampaglione, leader del gruppo Tiromancino: "Ero la moglie del regista e gli attori erano imbarazzatissimi nel girare con me le scene più audaci. Poi un giorno, mentre eravamo quasi nudi sul set, per il gran caldo si è spogliato anche Federico, rimanendo in boxer dietro la macchina da presa. Quella scena l’abbiamo girata così – ride l’attrice – e da quel momento l’imbarazzo è passato!”.



E ancora, l’incontro con Roberto Benigni per il suo nuovo tour dantesco nelle prossime settimane a Firenze.