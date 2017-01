Carmen Di Pietro shock: "C'ho le corna!"

foto Da video Correlati Le star nostrane con il seno ritoccato 11:25 - Ospite da Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque", Carmen Di Pietro si è sfogata con i telespettatori. La showgirl ha confessato di essere stata tradita dal compagno Giuseppe Iannoni, con cui è fidanzata da ben undici anni. Carmen per sbaglio ha preso il cellulare del fidanzato e ha scoperto che c'era la foto di "una gran signora in babydoll sul divano di casa mia abbracciata alla mia Minnie che ho da quando ero piccola". - Ospite daa "",si è sfogata con i telespettatori. La showgirl ha confessato di essere stata tradita dal compagno, con cui è fidanzata da ben undici anni. Carmen per sbaglio ha preso il cellulare del fidanzato e ha scoperto che c'era la foto di "una gran signora in babydoll sul divano di casa mia abbracciata alla mia Minnie che ho da quando ero piccola".

Insomma la furente Carmen non ha certo fatto finta di niente: "Sono andata da lui con la cucchiara. Lui ha tentato di dire qualcosa e l'ho sbattuto fuori casa buttandogli tutte le sue cose dalle scale". Non sono - per ora - valse a nulla le scuse e i tentativi di riavvicinamento da parte di Giuseppe. Ma non è ancora detta l'ultima parola.