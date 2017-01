Giorgia e Manfredi: "Ecco il nostro bar"

foto Visto Correlati Giorgia e Manfredi tra casa e bar 11:13 - Uomini e Donne", ha mantenuto la promessa. A "Visto" presentano la nuova casa a Nettuno, dove finalmente convivono, e raccontano la nuova vita da "imprenditori". Perché hanno aperto un locale ispirato ai ribelli del cinema. La crisi, infatti, è ormai acqua passata: "Ci lasciamo e ci prendiamo quasi tutti i giorni, ma ormai abbiamo raggiunto un nostro equilibrio e siamo soci anche in affari". Lo avevano annunciato e Giorgia e Manfredi , la coppia nata a "", ha mantenuto la promessa. A "" presentano la nuova casa a, dove finalmente convivono, e raccontano la nuova vita da "imprenditori". Perché hanno aperto unispirato ai ribelli del cinema. La crisi, infatti, è ormai acqua passata: "Ci lasciamo e ci prendiamo quasi tutti i giorni, ma ormai abbiamo raggiunto un nostro equilibrio e siamo soci anche in affari".

"Abbiamo aperto il bar a Nettuno - racconta Giorgia - e non a Palermo perché ci aiuta mio fratello che fa il deejay. Manfredi ha tanta voglia di imparare ma non è pratico. Un cocktail non saprebbe prepararlo a differenza di me. Il nome 'Rebelle club' ci rappresenta essendo entrambi ribelli". E gli affari come vanno? "Potrebbero andare meglio, il tempo non ci ha aiutato - risponde Manfredi - Ci vengono a trovare anche gruppi di persona in gita da Napoli e altre città del sud...". Per ora una casa tutta loro ancora non ce l'hanno, e si sono appoggiati dal fratello dell'ex tronista: "E' una soluzione temporanea, ma ci troviamo bene, rimaniamo qua fino a quando ci vorrà".