"Iris" si rifà il look con un nuovo logo

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:45 - Nuovo logo, nuova grafica, nuova impaginazione dei promo: da giovedì 13 giugno "Iris" diventa la rete del grande cinema anche nel design. L'atmosfera del canale rivelazione del 2013 diventa quella di una sala cinematografica: fasci di luce che tagliano il buio della proiezione, colori ispirati al clima dei grandi festival cinematografici internazionali. Il tutto sintetizzato nel nuovo logo, ora più elegante e più fine, declinato nei toni dell'oro. , nuova grafica, nuova impaginazione dei promo: da giovedì 13 giugno "" diventa la rete del grande cinema anche nel design. L'atmosfera del canale rivelazione del 2013 diventa quella di una sala cinematografica: fasci di luce che tagliano il buio della proiezione, colori ispirati al clima dei grandi festival cinematografici internazionali. Il tutto sintetizzato nel nuovo logo, ora più elegante e più fine, declinato nei toni dell'oro.

L'esordio della nuova grafica coincide con il lancio di una serata-evento: il 13 giugno "Iris" presenterà una maratona di quattro super-film dedicati alla boxe, commentati e introdotti da Gianni Minà, grande esperto di quel mondo. La sequenza dei film inizierà alle ore 21 con la prima tv di "The Fighter" e proseguirà con "Alì", "Carnera" e "Il campione" di Franco Zeffirelli. Il restyling della rete celebra una stagione di ascolti sorprendenti: "Iris" è diventata stabilmente l'8a rete italiana in prima serata dopo le sette generaliste. Nel 2013 ha raggiunto una media dell'1.3% di share sul totale individui nelle 24 ore e dell'1.4% sul totale individui in prime-time. E nel mese di giugno sta viaggiando addirittura all'1.9% medio in prima serata. Nel corso della stagione, "Iris" ha avuto modo di superare più volte in prime time anche alcune delle reti generaliste maggiori e, nel mese di maggio, ha ottenuto il primato di rete digitale più vista per 24 prime serate su 31.