E' morto il regista Gian Carlo Nicotra

foto LaPresse 15:23 - E' morto Gian Carlo Nicotra, storico regista televisivo, attore e doppiatore. Aveva 69 anni e si è spento nella sua casa di Formello, vicino Roma, dopo una breve malattia, anche se tempo viveva in Cina, a Shanghai. Nicotra ha firmato la regia di programmi per Mediaset come "Drive in" e per la Rai come "Portobello", diverse edizioni di "Fantastico" e "Domenica in". I funerali si terranno venerdì 14 alle 14 nella Chiesa degli Artisti a Roma.

Romano e figlio d'arte, nasce il 30 aprile del 1944 dall'attore Antonio Nicotra e da Mariannina Libassi. Debutta giovanissimo, a 6 anni, recitando in alcuni film di Mario Costa, Anton Giulio Majano e Mario Monicelli. Nel 19553 recita accanto a Totò e Orson Welles nel film di Steno "L'uomo, la bestia e la virtù". Per la tv doppia molti film e presta la sua voce a Lee Aaker nella serie di telefilm "Rin Tin Tin". Dopo aver fatto esperienza come attore, doppiatore, direttore di doppiaggio, montatore cinematografico, aiuto regista, è assistente di Enzo Trapani nel film "Altissima pressione" e nelle trasmissioni tv "Aria Condizionata" e "Zucchero e cannella". Nel 1983, passato a Fininvest, idea e dirige "Drive In", programma cult che lancia definitivamente la tv commerciale in Italia.



Realizza, sempre per la Fininvest, "W Le donne" e "Grand Hotel". Tornato in Rai dirige "I Cervelloni" e "Domenica In" con Paolo Bonolis, oltre alla prima edizione di "Per tutta la vita", senza dimenticare il sabato sera con "Fantastico". Richiestissimo per la realizzazione di speciali musicali (seguì Sinatra, Ellington, Franklin, Baglioni, Dalla, tra gli altri, oltre a firmare la regia di Festivalbar Rai dei primi Anni 70 e del Festival delle Voci Nuove di Castrocaro), ha diretto anche la serie tv "Nonno Felice", con Gino Bramieri (Canale 5, dal 1992 al 1997). Nel 2011 si trasferisce in Cina, a Shanghai dove ha realizzato la regia per lo spettacolo inaugurale dell'ex padiglione italiano all'Expo di Shanghai e organizzato l'esibizione che Roberto Bolle avrà a settembre, sempre a Shanghai. E aveva ancora diversi progetti in corso, anche con la televisione cinese.