Bettarini, stella in piscina: :"Adesso mi butto"

- Mercoledì 12 giugno debutta su Canale 5 "Jump! Stasera mi tuffo" , talent show che segna il ritorno in tv di. L'ex calciatore, in una intervista adice: "E' un programma che sento nelle mie corde e mi butto". E racconta il suo momento d'oro: "Mi sento appagato sotto tutti i punti di vista. Ilenia mi dà equilibrio e ora posso dirlo: è la mia metà. Una femminuccia sarebbe il coronamento del nostro amore".

Stefano Bettarini, ha già due figli, Giacomo e Niccolò, avuti dall'ex moglie Simona Ventura, con cui ha un buon rapporto e spiega: "Quando due persone hanno dei figli insieme bisogna che i rapporti vadano sempre per il meglio proprio per l'amore della famiglia. Dobbiamo parlare, non possiamo mandarci messaggi di fumo. E nella nostra situazione è ancora più importante perchè i nostri figli hanno genitori sotto i riflettori". Anche la sua compagna, Ilenia Iacono ha due figli e, racconta Stefano: "Niccolò e Giacomo hanno accettato in tranquillità la dimensione di famiglia allargata e la vivono molto serenamente. Anche con Ilenia sono in sintonia: sono contento. Se sono sereni loro, lo sono anch'io".

Del suo ritorno in tv in un altro talent show dopo "Ballando sotto le stelle", dice: "Entrambi sono programmi che richiedono testa e dedizione. nel ballo ero frenato perchè mi sentivo a disagio anche se poi, pian piano mi sono sciolto. In "Stasera mi tuffo" c'è più agonismo. Ho accettato questo programma perchè mi diverte tantissimo. Non avendo mai avuto grandi ambizioni televisive per fortuna mi sono sempre potuto concedere il lusso di scegliere". Nel nuovo show c'è anche Anna Falchi con cui, in passato si è parlato di un flirt ma Stefano toglie ogni dubbio: "Con Anna non c'è mai stato niente: siamo amici e basta".