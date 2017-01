Gerard Butler spacca noci con il "sedere"

- Quale donna non vorrebbe uno schiaccianoci così?, attualmente in tour per "Attacco al potere", di cui è protagonista, ha confermato di essere un tipo a cui piace scherzare nel corso della trasmissione tedesca "Wetten, dass?". E così, dopo aver confessato di mettersi ghiaccio nelle mutande sui set "caldi" , dopo aver visto il presentatore riuscire a spaccare una noce con il sedere, ha voluto provare l'ebrezza dello schiaccianoci.

Gerard, dopo essersi schiantato a terra diverse volte, è riuscito a spaccare ben due noci davanti al pubblico esultante. Il bellissimo attore, 43 anni, è uno che non si tira indietro davanti alle sfide dimostrando, ancora una volta, coraggio e un gran senso dell'umorismo. Un livido sul suo prezioso fondoschiena non deve averlo certo preoccupato dopo che nel 2011 ha rischiato di annegare per essere stato travolto da un'onda anomala mentre faceva beatamente surf e poi ha riportato una serie di fratture sul set del suo ultimo film, spiegando così l'accaduto: "Le riprese del mio scontro con Rick Yune sono durate tre giorni e ce le siamo date di santa ragione. Poi ho scoperto di essermi rotto due piccole ossa del collo, incluso l’osso ioide: qualsiasi cosa esso sia!".

Sembra invece sia diventato più tranquillo per quanto riguarda le faccende di cuore. Dopo averlo visto cambiare donna come si cambiano i vestiti, di questi tempi la star scozzese pare aver messo la testa a posto con la modella Madalina Ghenea che dice di lui: "E' un tesoro, abbiamo molte cose in comune e ogni giorno mi sprona a studiare per diventare una brava attrice".