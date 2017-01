Margherita Zanatta: "La mia vita è a pezzi"

- L'ex gieffina, non riesce a darsi pace per la fine della sua storia d'amore con, vincitore dell'undicesima edizione del reality, e si sfoga su: "L’unica persona di cui mi fidavo ha tradito la mia fiducia, si è preso gioco dei miei sentimenti e ha mandato in pezzi la mia vita". Dopo la delusione adesso vuole staccare completamente dal mondo intero e prendersi tempo per ritrovare la serenità perduta.

Margherita ha quindi annunciato il ritiro dalla sua pagina ufficiale spiegando: "Forse avrete notato che da un po' di tempo a questa parte non mi va più di scrivere in pagina… Vi chiedo scusa, ma sarà cosi per un bel po' di tempo, non so quanto… forse per sempre. Sicuramente vi terrò aggiornati su possibili ed eventuali sviluppi lavorativi, ma al momento ho davvero bisogno di staccare da tutto e tutti. Sono arrivata ad un punto di svolta nella mia vita dove l'esigenza primaria è pensare a me e a ritrovarmi, punto".

Dice ancora Margerita: "E' arrivato il momento di ricordarmi che sono una Donna, ricordarmi quanto valgo… e recuperare tutti i pezzi cercando di ricomporre quel puzzle fantastico dal nome "Marghe" che da troppo tempo non vedo più. Sicuramente ci sentiremo per le notizie lavorative, è una promessa (chissà mai possano interessarvi….) ma, ora come ora, devo dedicarmi ad una persona che da troppo tempo non riceve abbastanza attenzioni: IO. Vi abbraccio e vi ringrazio di tutto".