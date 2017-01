Kaley Cuoco, la più sexy della tv

09:28 - Il magazine "FHM" l'ha piazzata tra le 100 ragazze più sexy del mondo e le dedica la cover di luglio con tanto di scatti hot in lingerie, ma Kaley Cuoco giura di non sentirsi avvenente e anzi di vedersi grassa e con i denti storti. L'attrice 28enne, conosciuta in Italia per la sua interpretazione di Billie nella serie tv "Streghe", adesso fa impazzire i maschi americani nella sitcom "Big Bang Theory" nei panni di Penny, biondina nerd tutta pepe.

L'attrice confessa che per lei la recitazione è tutto e che adesso si piace di più fisicamente, anche se quando si guarda allo specchio si vede sempre grassa. Una cosa è certa, dopo le critiche per quella frangetta sfoggiata recentemente al "Jimmy Kimmel Live", l'attrice ha cambiato look: "Stavo molto, molto male, perciò ebbi la brillante idea di nascondere tutto con la frangetta, come sapete, non porto la frangetta, perciò dovetti farmene una falsa. I miei stilisti mi dissero, 'forse sarebbe meglio evitarlo', ma fui insistente perché copriva un occhio nero che tanto mi rendeva insicura. Quella frangetta, che chiamai Bev, mi stroncò quasi la carriera". Con questo ritorno sexy, però, Kaley ha fatto dimenticare a tutti "l'incidente".