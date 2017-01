Sibel, una stella hard in "Game of Thrones"

foto Da video Correlati Sibel Kekilli, una pornostar a "Game of Thrones"

Sorpresa piccante nei sette regni di "Game of Thrones". Sibel Kekilli, che nella serie dell'HBO interpreta la prostituta Shae, nasconde infatti un passato da pornostar. L'esperienza nel mondo a luci rosse (11 film all'attivo) deve averla agevolata sul set di "Game of Thrones", che in questi anni non ha mai avuto paura di mostrare scene spinte. Uno show da record, che ha chiuso la terza stagione con 5,4 milioni di spettatori.

In "Game of Thrones" l'attrice interpreta Shae, una prostituta salvata dai bassifondi da un lord innamorato (Peter Dinklage). Diventata l'unica amante del nobiluomo, viene eleva di rango e diventa la damigella di compagnia della moglie. Proprio per le caratteristiche del suo personaggio, sul set Sibel è stata spesso protagonista di bollenti scene di sesso e nudi integrali.