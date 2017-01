"Jump! Stasera mi tuffo", otto vip al trampolino

La sfida è tutt'altro che semplice. Tra i concorrenti c'è chi soffre di vertigini, chi non sa nuotare, chi vive l'impatto con l'acqua come un vero e proprio trauma. Tutti saranno costretti a superare i propri limiti, le proprie paure, mettendosi in gioco. Ma ci sarà spazio anche per il divertimento, soprattutto guardando i filmati che raccontano la settimana di allenamento e prove. Dopo la visita medica che ha certificato l'idoneità all’attività agonistica, i protagonisti di "Jump" si stanno allenando da oltre un mese. Ogni giorno in palestra e in piscina, sotto la guida vigile dei tecnici della Federazione italiana nuoto, che allenano anche la Nazionale italiana. Oscar Bertone, affiancato da Massimiliano Mazzucchi, Italo Salice e Nicola Marconi, hanno il compito di preparare i concorrenti alla gara per la prima serata. La difficoltà dei loro tuffi aumenterà di puntata in puntata. La prima settimana si lanceranno dal trampolino di 1 o 3 metri. La seconda tenteranno il tuffo dai 5 metri. La terza da 7,5. Fino a tentare, nella finalissima in onda il 2 luglio, di tuffarsi dai 10 metri. Ma le difficoltà non finiscono qui: nel corso della prima puntata gli 8 tuffatori famosi verranno abbinati con 8 tuffatori non famosi, selezionati tra persone comuni. E con loro, in ogni puntata della trasmissione, i vip dovranno anche esibirsi in un difficilissimo tuffo sincronizzato. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 50mila euro che devolverà in beneficenza.



LA GIURIA - Paolo Bonolis (presidente di giuria). Pochi lo sanno, è anche istruttore sub. Giorgio Cagnotto. E' il più grande campione italiano della storia di tuffi (2 medaglie d’argento e 2 di bronzo alle Olimpiadi). Allena la figlia Tania, anche lei campionessa di tuffi. Darà una valutazione tecnica de tuffi. Anna Paola Concia. L’ex deputata Pd, diplomata Isef e manager sportiva, valuterà carattere e tenacia dei tuffatori. Alessia Filippi, ex nuotatrice italiana, campionessa olimpica di stile libero. Giudicherà la preparazione e lo sforzo atletico dei concorrenti. Mister OK alias Giuseppe Palmulli: alias Maurizio Palmulli, da 25 anni, ogni 1° gennaio si tuffa a volo nel Tevere. Giudicherà soprattutto il coraggio dei concorrenti.