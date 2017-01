Michelle Hunziker, pancino in tv

foto Ufficio stampa Correlati Michelle Hunziker, che pancino in tv! 12:19 - La dolce attesa non ferma Michelle Hunziker. Più bella che mai, in abito lungo color malva Roberto Cavalli, con tanto di spacco e florido décolleté in bella vista, per nessuna ragione è voluta mancare alla partecipazione di una puntata del programma tedesco "Wetten, dass?" andata in onda in diretta da Palma di Maiorca. Per la sensuale showgirl è stata anche l'occasione per mostrare il nuovo taglio di capelli con frangetta. Che le sta davvero bene. - La dolce attesa non ferma. Più bella che mai, in abito lungo color malva, con tanto di spacco e florido décolleté in bella vista, per nessuna ragione è voluta mancare alla partecipazione di una puntata del programma tedesco "" andata in onda in diretta da Palma di Maiorca. Per la sensuale showgirl è stata anche l'occasione per mostrare il nuovo taglio di capelli con frangetta. Che le sta davvero bene.

"E' qualcosa di magico e molto bello, non vedevo l'ora di avere la pancia - ha detto in una recente intervista alla Bild - Il bimbo scalpita già ed è la cosa più bella che possa capitare a una donna nella vita. Ci si sente vive. Quando sarà nato, allora tornerò a fare sport". Poi Michelle ha confessato di progettare un un parto naturale, come con Aurora: "Non ho paura, anche se per Aurora ho avuto 15 ore di travaglio!".