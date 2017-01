"Premio Carlo Bixio", seconda edizione al via

In particolare, come riportato nel bando di concorso, "quest'anno il Premio Carlo Bixio invita i giovani autori a cimentarsi nel genere della commedia con preciso riferimento a quella cosiddetta all'italiana che grande fortuna ebbe nel cinema dalla fine degli anni cinquanta ai primi anni settanta per la sua capacità di cogliere, ben oltre il mero momento di evasione, materiale prezioso dal reale". La Giuria è presieduta da Gabriella Campennì Bixio e composta da Francesca Galiani per Mediaset, i registi Riccardo Milani e Francesco Vicario, gli sceneggiatori Ivan Cotroneo e Sandro Petraglia. Ai giurati della prima edizione si unisce Leonardo Ferrara per Rai Fiction. Tinny Andreatta (Direttore Rai Fiction) e Antonino Antonucci Ferrara (Direttore Fiction Mediaset) si aggiungono a Giancarlo Scheri, Bianca Maria Pontillo e Chiara Sbarigia nel Comitato Promotore.

Le sceneggiature dovranno essere inviate entro e non oltre la data del 29 luglio 2013 alla segreteria del Premio Bixio, presso la Sede dell'Associazione Produttori Televisivi (Via Giunio Bazzoni, 3, 00195 Roma) secondo le modalità previste dal regolamento. Inoltre, le sceneggiature andranno contestualmente inviate all'indirizzo email premiocarlobixio@apt.it. Gli allegati per il bando e il relativo modulo di adesione si possono scaricare dal sito www.apt.it.