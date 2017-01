Vladimir Luxuria ospite a "Quinta Colonna"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:32 - Vladimir Luxuria sarà ospite in studio, lunedì 10 giugno, a "Quinta Colonna", la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Paolo Del Debbio, in onda dalle 20.30 su Rete 4. Banche, allarme sicurezza e Movimento 5 Stelle sono i temi del dibattito che vedrà gli interventi di Maria Elena Boschi (Pd), Monica Cerutti (Sel), Giovanni Favia e Federica Salsi (ex-M5S), Maurizio Gasparri e il presidente Federconsumatori, Rosario Trefiletti. sarà ospite in studio, lunedì 10 giugno, a, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da, in onda dalle 20.30 su Rete 4. Banche, allarme sicurezza e Movimento 5 Stelle sono i temi del dibattito che vedrà gli interventi di Maria Elena Boschi (Pd), Monica Cerutti (Sel), Giovanni Favia e Federica Salsi (ex-M5S), Maurizio Gasparri e il presidente Federconsumatori, Rosario Trefiletti.

Nel corso della puntata, "Quinta Colonna" si collegherà con le piazze di Ragusa e di San Genesio, in provincia di Pavia, per trattare i temi al centro del dibattito attraverso le testimonianze dei cittadini. Nel corso della puntata si parlerà inoltre della crisi economica trattando in particolare : emergenza disoccupazione, alleggerimento della pressione fiscale e gli effetti della crisi sulla vita quotidiana delle famiglie. Verrà data voce a chi ha perso il lavoro, a chi ha dovuto licenziare, a chi ha una attività a rischio crisi e alle famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese.