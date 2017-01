"Baywatch" rivive con Emily DiDonato

foto Facebook Correlati Emily, una bagnina tutto pepe

Negli anni 90 sono state un cult assoluto del piccolo schermo. Corpi abbronzati, curve esplosive e corse... tante corse sulla spiaggia. Le bagnine di "Baywatch", da Pamela Anderson in giù, sono entrate nella storia del piccolo schermo. Ora la modella Emily DiDonato le fa rivivere in un servizio per "Double Magazine", osando qualcosa in più: quel topless da sempre negato alle vere protagoniste della serie.

L'ex modella di "Victoria's Secret" si è calata perfettamente nella parte anche se, per essere all'altezza di Pam, Nicole Eggert, Erika Eleniak, Donna D'Errico e le altre, avrebbe bisogno di almeno un paio di taglie di reggiseno in più (ovviamente fornite da un gentile chirurgo).



Sarà per questo però che Emily può sfoggiare più disinvoltamente un topless tutto sommato discreto e non fintamente esplosivo. Per il resto, costume intero, salvagente e anche la corsa, sono come da ordinanza. D'altro canto lei in costume ci sta benissimo, come dimostrato nello speciale per "Sports Illustrated". Nel caso si mettesse in cantiere un remake, Emily può considerarsi pronta.