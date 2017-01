"Britain's Got Talent", uova contro Cowell

foto Da video Correlati Britain's Got Talent, uova contro Simon Cowell

Amanda Holden esce fuori di seno 10:12 - Finale a sorpresa a "Britain's Got Talent" che sarà ricordato soprattutto per due colpi di scena. A cominciare dall'imprevisto hot della giudice Amanda Holden: la scollatura dell'abito era troppo audace, così applaudendo un finalista ha mostrato un seno. Senza contare l'irruzione sul palco della violinista Natalie Holt che durante l'esibizione dei concorrenti Richard ed Adam Johnson è salita sul palco e ha colpito con delle uova Simon Cowell.

La Holden, famosa per la sua interpretazione nella serie televisiva "Cuore d'Africa" nel ruolo di Sarah Trevanion, ha "surriscaldato" la serata mostrando un capezzolo. Appena si è accorta di essere uscita "fuori di seno" si è sistemata l'abito e si è scusata per l'incidente osé. Ma a regalare momenti di panico è stata la violinista Holt. Mentre i cantanti, emozionatissimi, Richard ed Adam Johnson si stano esibendo è piombata sul palco e ha cominciato a lanciare uova verso Cowell. Pare infatti che la sua fosse una sorta di vendetta: la ragazza faceva infatti parte di una band che durante la quarta edizione del talent non è riuscita ad accedere alle finali. Così Natalie - che in realtà poi si è scusata con i ragazzi - ha pensato bene di prendersela con Simon, patron del talent. Che, a dire il vero, ha reagito con aplomb tutto inglese: “Dicevo a Sinitta (giudice della versione inglese di 'X Factor', ndr) che non mi piacciono le uova, non mi piacciono davvero, mi spiace per voi ragazzi".