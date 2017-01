Arrestata Richardson, lettere tossiche a Obama

foto Ap/Lapresse Correlati Backstage "mostruoso" per The Walking Dead

The Vampire Diaries a tinte hard 15:52 - Rischia fino a dieci anni di prigione l'attrice americana Shannon Richardson, apparsa nelle serie tv "The Walking Dead" e "Vampire Diaries". A quanto riporta la NBC la Richardson è stata arrestata in Arkansas con l'accusa di aver inviato lettere avvelenate al Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, al sindaco di New York Michael Bloomberg e ad un attivista impegnato nella lotta contro le armi da fuoco. - Rischia fino a dieci anni di prigione, apparsa nelle serie tv "The Walking Dead" e "Vampire Diaries". A quanto riporta la NBC la Richardson è stata arrestata in Arkansas conal Presidente degli Stati Uniti, al sindaco di New York Michael Bloomberg e ad un attivista impegnato nella lotta contro le armi da fuoco.

L'attrice aveva contatto le autorità lo scorso 30 maggio, denunciando il marito Nathaniel Richardson(veterano di guerra) come mandante delle lettere. La macchina della verità ha però smentito la sua versione dei fatti, decretando che l'attrice era a conoscenza del veleno contenuto nelle buste. Il coniuge sarebbe comunque complice in quanto avrebbe scritto e imbucato le lettere.



In un comunicato rilasciato a "E! News" la Richardson professa la sua totale estraneità ai fatti e accusa il marito: "Non riesco a dire quanto queste accuse siano lontane dalla verità. Non voglio mettere in pericolo la vita dei miei bambini solo per uccidere qualcuno. Lui (riferendosi al marito ndr.) ha semplicemente bisogno di incolpare qualcuno per ciò che ha fatto e io sono la persona più ovvia".