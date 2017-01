"Amici", i momenti più belli della scuola

- La scuola di "" saluta i telespettatori, con una puntata speciale dedicata aldel talent di Maria de Filippi. Un'occasione per rivivere i momenti più intensi vissuti dai ragazzi all'interno della scuola: dalle prime sfide all'emozione della finalissima, senza dimenticare i pianti e gli amori che sono cresciuti tra i banchi giorno dopo giorno.

Dopo la vittoria di Moreno, lo scorso sabato, "Amici" torna con un appuntamento speciale per ripercorrere insieme al pubblico le storie di cantanti e ballerini, che all'interno della scuola sono cresciuti e si sono innamorati.Intanto per gli allievi della scuola si sono già spalancate le porte del successo. Nicolò, vincitore della sezione danza, ha ricevuto importanti offerte di lavoro; mentre i cantanti hanno messo in cantiere i loro progetti musicali. Il vincitore Moreno è salito sul prestigioso palco degli Mtv Music Awards , mentre la seconda classificata Greta è impegnata nella promozione del suo cd "Solo Rumore".