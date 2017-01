Leonardo Greco: "Jessica è la donna per me"

foto Visto Correlati Leonardo Greco presenta Jessica

Per capire che si amavano hanno avuto bisogno di quattro anni, ma per Leonardo Greco è meglio tardi che mai. L'ex tronista presenta ufficialmente la nuova fiamma, Jessica, a "Visto" e confessa: "Tra noi c'era una bella amicizia e non volevo rovinarla. ma quando ho capito che anche lei provava dei sentimenti nei miei confronti mi sono dichiarato". E lei aggiunge: "Sono contenta che la tv non l'abbia cambiato".

Dopo il tira e molla con Diletta, le liti burrascose con Bubi, Leo è di nuovo felice. "Più che un passo è stato un parto - racconta Greco - non avevo le idee chiare su quello che sarebbe stato il futuro dei miei sentimenti. Poi mi sono reso conto che lei stava diventando sempre più importante per me e dopo quattro anni di amicizia ho scelto di frequentarla due mesi fa. Sapevo che anche lei voleva la stessa cosa così da allora siamo inseparabili". Per ora convivono "a metà", anche se i progetti comuni sono tanti: "Non voglio fare proclami - conclude Leo - e solo per scaramanzia non dico che Jessica è la donna della mia vita. Ma sono convinto che sia così".