Le serie più "nude" della televisione

- Negli ultimi anni le serie tv si sono spinte sempre più in là sul fronte del sesso e delle nudità. Il sito di spettacolo "E!" ha quindi stilato la propria classifica dei serial a più alto tasso di corpi senza veli. Ci sono ovviamente serie note sotto questo profilo, come "Il trono di spade", "Spartacus" e "Californication", e altre più sorprendenti, come "Gossip Girl" e i "Sopranos".

Sorprendenti perché in realtà trovare nudi in "Gossip Girl" o, appunto, "I Soprano", è un'impresa. La classifica stilata sotto quest'ottica non è certo un fatto ordinario, solitamente lo specialista è il sito "Mr. Skin". La differenza, rispetto ad altre classifiche analoghe , sta appunto nel taglio. "E!" decisamente più casto nelle sue scelte, ha infatti escluso serial notoriamente spinti, come "Shameless" o The Boss", per inserire invece titoli decisamente più pudici.Stranezze a parte, si confermano ancora una volta "Il trono di spade", "Spartacus" e "Californication" come le moglio "dotate" sotto il profilo anatomico. Serie avvincenti, ben scritte e prodotte, nelle quali però il sesso e il nudo recita una parte fondamentale per decretarne il successo.