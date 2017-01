Luciano Cannito lascia "Amici"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Mara Maionchi ha lasciato "Amici" 16:58 - "Quella di Amici è stata una bellissima esperienza, intensa e divertente. Ma dopo tre anni sento di non avere più nulla da offrire, perciò ho deciso di lasciare la trasmissione". Luciano Cannito, coreografo ed insegnante di danza del talent show di Canale 5, spiega a "Vanity Fair", le motivazioni che l'hanno portato all'addio: "Non è per un fatto di orgoglio, ma perché si tratta di fare un altro mestiere, l’assistente, che io non so fare". - "Quella diè stata una bellissima esperienza, intensa e divertente. Ma dopo tre anni sento di non avere più nulla da offrire, perciò ho deciso di lasciare la trasmissione"., coreografo ed insegnante di danza del talent show di Canale 5, spiega a"Vanity Fair", le motivazioni che l'hanno portato all'addio: "Non è per un fatto di orgoglio, ma perché si tratta di fare un altro mestiere, l’assistente, che io non so fare".

Cannito spiega: "la trasmissione si è trasformata e una figura professionale come la mia non è più necessaria. La struttura di Amici è diventata più vicina a quella di Ballando con le stelle, dove i concorrenti alla fine vengono giudicati da una giuria di persone 'normali', quali attori e personaggi dello spettacolo. Gente rispettabilissima che però può dare una valutazione di cuore, non tecnica: quante volte è capitato che la Ferilli, Argentero e Gabry Ponte, con grande umiltà, dicessero 'io non ne capisco però mi è piaciuta'".



Nessun contrasto con la produzione "anche perché la forza di Maria è riuscire a costruire una squadra che lei protegge tantissimo, quindi contrasti non ne esistono proprio. Io stesso sono stato molto 'coccolato', soprattutto all'inizio quando non mi conosceva nessuno. Ho mandato loro una lettera, in cui ho spiegato le mie ragioni e, soprattutto, li ho ringraziati dell'esperienza. Anche Mara Maionchi ha fatto la mia stessa scelta, perché anche lei ha una importante personalità".