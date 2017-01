"The Chef" su La5 alla ricerca di nuovi cuochi

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Oldani ti vuole!

14:49

- Dal 7 giugno si aprono le selezioni di", nuovo talent di cucina nato dalla collaborazione tra Mediaset e Mondadori. La trasmissione, in onda prossimamente in prima serata su La5, sarà guidata da due grandi chef:(1 stella Michelin, chef del D'O di Cornaredo) e