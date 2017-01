Federico Costantini: "Voglio un film da Oscar"

foto LaPresse Correlati Federico Costantini fa il cattivo

Amore sul set di "Come un delfino" 11:38 - Nella seconda serie di "Come un delfino", Federico Costantini interpreta un nuotatore che tratta a pesci in faccia i ragazzi "difficili" allenati da Raoul Bova. Un ruolo in cui si riconosce in parte per la determinazione e l'ambizione ma da cui si distacca perché dichiara di essere un lupo solitario. La grinta la sfoggia nel suo lavoro, infatti, Federico confessa a "Nuovo": "Voglio fare un film che possa vincere l'Oscar!"

"Voglio lavorare con Spielberg" - Costantini è diventato famoso sul set de "I liceali" ma ha recitato anche in "Benvenuti a tavola 2" dove ha interpretato Ivan, un calciatore. Il suo sogno più grande? "Diventare un attore internazionale, lavorare con Steven Spielberg e poi fare un film che possa vincere l'Oscar! Per ora cerco di imparare bene l'inglese". Ma, Federico, figlio del regista Daniele e della costumista Agata Cannizzaro, precisa: "L'unico vantaggio come figlio d'arte è stato, finora, il fatto di non essermi montato la testa". Intanto, tra i suoi prossimi lavori ci sarà il film "Niente può fermarmi" di Luigi Cecinelli dove ragazzi con disturbi psichiatrici scappano da una clinica e vanno a Ibiza: "Io sono quello ipocondriaco e maniaco dell'igiene e dell'ordine". Proprio nell'isola del divertimento, l'attore si concederà una pausa estiva: "Sono single, mi godo la mia età e assecondo la mia voglia di viaggiare. La tappa estiva obbligata è Ibiza. Poi spero di visitare la California con alcuni amici".