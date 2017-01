Alessandro Pess presto papà?

foto Da video Correlati ARRIVA UN FIGLIO? 10:16 - Alessandro Pess sta per diventare papà. A "Pomeriggio Cinque", infatti, l'ex tronista ha ripercorso le tappe del suo amore con Rossella e alla conduttrice Barbara d'Urso è sfuggito: "Rossella ha uno sguardo... tanto se mai fosse lo saprebbe per prima la Dottoressa Giò. Chissà se un giorno tornerete qui e ricorderete... Tu sei incinta, chissà... aspetti un bambino?". Per lei ha lasciato il trono di "Uomini e Donne" , adesso si scopre che forsesta per diventare. A "", infatti, l'ex tronista ha ripercorso le tappe del suo amore cone alla conduttriceè sfuggito: "Rossella ha uno sguardo... tanto se mai fosse lo saprebbe per prima la Dottoressa Giò. Chissà se un giorno tornerete qui e ricorderete... Tu sei incinta, chissà... aspetti un bambino?".

Rossella infatti accoglie la frase con una smorfia, che però lascia immaginare che dietro la dichiarazione della d'Urso ci sia un fondo di verità. Intanto Pess ha donato alla sua Rossela l'anello di fidanzamento e poi le ha scritto una lettera d'amore: "Vita, questa volta sono io a leggerti un pensiero, ho imparato nella vita che alcune volte quando si ama è bello sentirsi dire alcune cose, oramai ci conosciamo tanto nel profondo dell'anima e quando conosci l'anima di chi ami, hai conosciuto l'essenza pura della luce di Dio, non voglio che tu senta quello che già sai, ma voglio che tu sappia ciò che sarà e te lo dimostrerò ogni giorno finché morte non ci separi... spero in noi, nel nostro futuro, di poter dare ai nostri figli lo stesso esempio di ciò che oggi siamo...". Insomma, un figlio sarebbe il giusto coronamento del loro amore.