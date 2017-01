Amalia Roseti: da Pupa a wedding planner

, protagonista di "Uomini e donne" e "La Pupa e il Secchione" ha smesso i panni di svampita e, come racconta, si è laureata in Relazione Pubbliche e ha scelto di diventare. In attesa di celebrare il suo matrimonio con Stefano Pugnali, al quale è legata da cinque anni, per ora, si "accontenta" di aiutare le coppie a coronare il loro sogno e, assicura: "Tutto questo presto sarà un format".

La sua nuova attività, dice "mi aiuta ad sfogare la mia creatività, è una scoperta continua che richiede delicatezza e attenzione verso i clienti che, in fondo, ti chiedono di essere aiutati a dare corpo alle loro emozioni". Le tendenze più in voga del momento, spiega Amalia "sono le bomboniere solidali e gli abiti e le ambientazioni anni '30, sulla scia del film "Il Grande Gatsby" con Leonardo Di Caprio". Quanto ai tagli alle spese, che in tempo di crisi economica si fanno sentire anche sui matrimoni, dice: "la maggior parte dei miei clienti cerca di economizzare sul superfluo o sulla partecipazioni ma ciò su cui la gente non risparmia è il pacchetto location-cattering. La scelta del posto e del cibo è chiaramente fondamentale per la riuscita del tutto".

Amalia organizza matrimoni da più di un anno e, in particolar modo, lavora a Milano. Sta per aprire un blog sul wedding planning che presto potrebbe diventare uno show in tv, se il canale, a cui la bella 29enne milanese ha sottoposto il nuovo format, deciderà di acquistarlo.