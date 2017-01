Il cumenda ha una nuova fiamma

10:24 - Solo poco tempo fa, appariva trasandato e a pezzi per la fine del suo matrimonio, adesso Roberto Mercandalli, il cumenda del Grande Fratello 8 ha ritrovato il sorriso. "Visto" lo ha pizzicato con la bella 26enne Valentina Bandi. "L'ho conosciuta all'inizio dell'anno dal carrozziere, ma usciamo insieme da marzo", racconta. Dopo la fine dell'amore con Manuela Rocco l'ex gieffino volta pagina.

"E' una ragazza umile e senza grilli per la testa - racconta il 32enne Roberto - e questo mi piace molto. Per il momento lavora con me, dà una mano alla mia attività. Una vita insieme? Ci stiamo pensando". Intanto si sono appena goduti un weekend romantico al mare. Il resto si vedrà.