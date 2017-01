Demi Lovato: "Faccio X Factor, promuovo il mio album ma poi penso solo a dormire"

foto Ufficio stampa Correlati Demi Lovato, star della musica e tv 18:21 - Successo nella vita, musica e in tv. Demi Lovato ha presentato alla stampa italiana a Milano il nuovo cd "Demi" che è balzato al quarto posto della classifica del nostro Paese. Un disco "sincero" in cui la cantante racconta anche la vittoria sui disturbi alimentari. Demi è pronta per "X Factor Usa" con Simon Cowell, Kelly Rowland e Paulina Rubio. "Fare un cd e il giudice è stancante, quando ho un momento libero, penso a dormire", ha detto. - Successo nella vita, musica e in tv.ha presentato alla stampa italiana a Milano il nuovo cd "" che è balzato al quarto posto della classifica del nostro Paese. Un disco "sincero" in cui la cantante racconta anche la vittoria sui disturbi alimentari. Demi è pronta per "X Factor Usa" con. "Fare un cd e il giudice è stancante, quando ho un momento libero, penso a dormire", ha detto.

Sull'album "Demi" l'ex star Disney rivela di aver "veramente aperto il cuore nella scrittura di queste canzoni". "Questo album è molto sincero, l'ho scritto quando ero molto vulnerabile, in un momento in cui la mia vita è cambiata molto e - ha rivelato - per me era molto importante diventare onesta con me e con gli altri, condividere con i miei fan le esperienze difficili attraverso cui sono passata, dire loro che ce l'ho fatta, anzi, che ora sono una guerriera, come il titolo della mia nuova canzone e come il tatuaggio che mi sono fatta sulle spalle".



Il video di "Heart Attack" ha delle atmosfere un po' dark: "All'inizio è molto cupo, sono coperta di olio nero che rappresenta ciò che ho attraversato e da cui sono venuta fuori. Oggi ho molta più fiducia in me stessa". Tanto che il nuovo video sarà diretto da Demi: "Pensavo di non esserne in grado, ma poi mi sono detta perché no? in fondo è la mia canzone, la mia idea. Non so tutto, ma in questi anni - ha concluso - ho capito che quando sei un giovane uomo o donna con un corpo che cambia non devi ascoltare gli altri ma devi accettare e amare te stesso. Puoi essere felice anche se non hai un'auto cool e non vai ai party".