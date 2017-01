Taodue per Canale 5: miniserie e film da Buscetta a Fogar e torna "Ultimo" con Bova

foto LaPresse Correlati Star e novità da Taodue per Mediaset

TaoDue: ecco tutti i film e miniserie 17:11 - Una miniserie su Tommaso Buscetta con Pierfrancesco Favino, un film tv sull'uccisione di Federico Aldrovandi, ed uno su Ambrogio Fogar. Inoltre un tv movie tratto dal romanzo di Antonio Manganelli (il capo della Polizia morto recentemente). Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt hanno annunciato alla presenza di Alessandro Salem, direttore generale contenuti Mediaset, i progetti Taodue per Canale 5. - Una miniserie sucon, un film tv sull'uccisione di, ed uno su. Inoltre un tv movie tratto dal romanzo di(il capo della Polizia morto recentemente).hanno annunciato alla presenza di, direttore generale contenuti Mediaset, i progetti Taodue per Canale 5.

L'annuncio in una conferenza al Maxxi a Roma ad altissimo contenuti di beniamini del grande e del piccolo schermo (Marco Bocci, Francesco Montanari, Simona Cavallari, Claudio Gioè, Giulia Michelini, Claudia Pandolfi, Pio e Amedeo), Valsecchi ha illustrato anche le serie che torneranno già da autunno su Canale 5 come "Squadra antimafia" e il "XIII Apostolo" e novità assolute. Verranno lanciati nuovi titoli tra cui lo spin off dei "Ris" ambientato a Messina e due polizieschi. Si tratta di "Le mani dentro la città", che racconta le infiltrazioni della 'Ndrangheta in Lombardia e di Squadra mobile, in cui ci sarà particolare attenzione per i fatti di cronaca più attuali, come i reati sulle donne e i minori. Tra le novità assolute "Il Bosco", thriller in quattro serate ambientato in una realtà di provincia. Tornerà anche "Ultimo" con Raoul Bova.



Alessandro Salem ha evidenziato che la fiction è diventata una componente "irrinunciabile di Canale 5". Per poi ricordare i dati della collaborazione Mediaset-Taodue, "250 serate di fiction con una media di ascolti nella fascia 15-64 anni del 24%, che è al di sopra della attuale media di Rete".



Mentre per il cinema annunciati: "Sole a catinelle" di Checco Zalone e il debutto al cinema di Pio e Amedeo de "Le Iene" con il film "Quasi Quasi amici" che stanno ora scrivendo.