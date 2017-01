Pellini: "Ho evitato gli uomini per farmi suora"

foto LaPresse Correlati Elisabetta, volto acqua e sapone della tv

Passioni e intrighi per "Le tre rose di Eva" 11:32 - Prima di diventare attrice Elisabetta Pollini, che in autunno vedremmo su Canale 5 nella fiction "Le tre rose di Eva 2", sognava di farsi suora. "Per parecchi anni ho evitato qualsiasi contatto con gli uomini perchè avevo deciso di prendere i voti - confessa a Dipiù Tv - Poi a quindici anni, durante un viaggio studio a Londra, ho conosciuto un ragazzo che mi ha fatto battere il cuore e sono entrata in crisi". - Prima di diventare attrice, che in autunno vedremmo su Canale 5 nella fiction "", sognava di. "Per parecchi anni ho evitato qualsiasi contatto con gli uomini perchèavevo deciso di prendere i voti - confessa a- Poi a quindici anni, durante un viaggio studio a Londra,che mi ha fatto battere il cuorei".

"Da adolescente mi immaginavo una vita completamente diversa: volevo diventare suora, vivere in un convento e servire il Signore. Ancora oggi, a volte, mi fa uno strano effetto vedermi accanto a un uomo - racconta - Ho frequentato per tre anni un collegio femminile gestito dalle suore. L'atmosfera sacra di quel luogo mi ha subito rapito, mi sentivo protetta. Non avevo dubbi: volevo passare così tutto il resto della mia vita".



A farle cambiare propositi la prima cotta, per un ragazzo conosciuto durante una vacanza-studio in Inghilterra. "A quindici anni durante l'estate sono andata a Londra per studiare l'inglese e ho conosciuto un ragazzo che, per la prima volta, mi ha fatto battere il cuore - ricorda Elisabetta - Per parecchi mesi sono stata malissimo: ero confusa e frastornata, combattuta tra i desideri e i sensi di colpa".



Nonostante abbia rinunciato a prendere il velo, l'attrice ammette di essere profondamente credente: "Vado a messa ogni domenica e prego tutti i giorni. La fede mi ha aiutato a superare i momenti difficili della mia vita".