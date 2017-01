January, topless selvaggio nel vecchio West

15:38 - Betty Draper di "Mad Men" ha tirato fuori il suo lato più sexy e selvaggio. Abbandonate le atmosfere bon-ton degli anni '60, l'attrice January Jones si è tuffata nel vecchio West per il film "Sweetwater", sfoggiando un topless da far perdere il fiato. Pistola fumante in mano e sguardo truce, January spunta dalla acque con i seni al vento e un'intrigante chioma rosso fuoco. Una cow-girl pericolosa, da cui è meglio stare alla larga.

In "Sweetwater" (ambientato alla fine del 1800 in New Mexico) la Jones interpreta Sarah, una prostituta in cerca di vendetta dopo che un potente fanatico religioso (Jason Isaacs) le ha ucciso un marito. Un ruolo tosto, lontano anni luce da quello di mogliettina perfetta di "Mad Men".



Per il ruolo l'attrice ha abbandonato il caschetto biondo e si è trasformata in una rossa spietata dal grilletto facile, che sa come sopravvivere tra i pericoli del selvaggio West. Il film, presentato allo scorso Sundance Festival, è diretto da Logan Miller ed è uscito nelle sale inglesi il 3 giugno.