Grande Fratello 1, Francesca Piri: "Faccio il clown"

foto Di Più Correlati Francesca Piri, nuova vita dopo il Gf 16:02 - Francesca Piri aveva varcato la porta del Grande Fratello nel 2000. Con una cascata di boccoli mori e forme mediterranee, si era presentata come "solare". Ma è rimasta nella casa più spiata d'Italia solo per una settimana. All'uscita, l'ebbrezza di una fama istantanea fatta di autografi e soldi facili. Che, però, è durata poco. "Dipiù" l'ha scovata adesso. Laureata e disoccupata, fa volontariato negli ospedali vestendosi da clown.

Ospitata umiliante - Al settimanale racconta: "Dopo essere uscita dalla casa, mi portarono subito a fare una serata in discoteca. Semplicemente firmando autografi, guadagnai un milione di lire". Ma dopo un anno di guadagni immediati, qualcosa cambiò: "Durante l'ultima delle mie ospitate in discoteca, mi tirarono il ghiaccio e gli accendini. Dissi basta, mi sentii svuotata".



"Accanto a chi soffre" - Da lì, la decisione di abbandonare il mondo fatto di lustrini e paillettes, e cambiare la propria vita. Francesca confessa: "Decisi che il mio futuro sarebbe stato accanto a chi soffre. Mi iscrissi così alla facoltà di Medicina dell'Università La Sapienza di Roma". L'ex gieffina racconta: "Dopo tre anni mi sono laureata e sono diventata una specialista nella riabilitazione delle persone che hanno subito amputazioni o che sono affette da disordini fisici e psichici".



Fa sorridere i piccoli pazienti - Ma una punta d'amarezza c'è per la mancanza di occupazione: "Non sono ancora riuscita a far fruttare la mia laurea. Guadagno qualcosa come baby-sitter ma di trovare un impiego non se ne parla". Nel frattempo, però, Francesca continua a frequentare gli ospedali: "Faccio volontariato, sono diventata una specialista in clownterapia".