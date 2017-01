Luna Berlusconi scaccia la crisi con le idee tv

lancia DueB che nasce come brand della sua società RgProduzioni. L'obbiettivo? "Diventare un riferimento per il nuovo mondo della comunicazione tv",. Ed ecco che nasce "", in soccorso a chi convive da poco, in onda ogni martedì su La5 in prima serata. Ma Luna anticipa: "Stiamo facendo i casting per il nuovo Bella più di prima". Un desiderio? "Mi piacerebbe produrre X Factor".

Qual è il punto di forza di “Vieni a vivere con me”?

“Vieni a vivere con me” è un programma costruito intorno alle storie dei nostri protagonisti, al loro rapporto e alla loro vita reale.



Come nasce il progetto?

Il format nasce da un'idea di Sabrina Mancini, con cui ho cominciato a collaborare quasi un anno fa; l'attenzione all'attualità ci ha portato alla creazione di un programma che per la prima volta da spazio al tema della convivenza. L'obiettivo è quello di insegnare alle coppie in procinto di andare a vivere insieme come superare differenze di gusto in fatto di arredamento e gli screzi sull'utilizzo degli spazi, usando interior design, creatività e buon senso. Il nostro progetto è stato realizzato interamente con la formula del product placement.



Tra i prossimi progetti c'è "Bella più di prima". Puoi anticiparci qualcosa?

Stiamo cominciando casting e riprese in questi giorni, per andare in onda in autunno su La5. Il programma è dedicato alla bellezza femminile e ai segreti per mantenerla a lungo, aiutando le donne a sentirsi di nuovo in armonia con se stesse. Avrà un taglio moderno, veloce, incentrato sulla psicologia delle nostre protagoniste. Abbiamo selezionato un team tutto al femminile di esperte di primo piano, dal chirurgo estetico al dentista, dall’hair stylist al personal trainer.

Ci sarà anche spazio per altri temi ed argomenti come lo sport e la docu-fiction?

Gli altri progetti a cui sto lavorando spaziano dal reportage giornalistico alla realizzazione di una docu-fiction sul mondo dello sport. Sto pensando anche un programma-contenitore sulla cultura alternativa.

Com'è nata l'idea di fondare la DueB e che obbiettivi strategici ha?

DueB nasce come brand della mia società RgProduzioni, durante una chiacchierata la scorsa estate a casa di una cara amica! Oggi DueB vuole porsi come casa di produzione di riferimento per il nuovo mondo della comunicazione tv, che vede come punti di forza il rapporto diretto con il cliente e la creazione di operazioni di branded content, sia per le reti digitali che per il Web.



C'è un programma che ti piace molto e che avresti voluto produrre tu e perché?

Non voglio sembrare banale, ma ovviamente il programma che mi piacerebbe produrre è X Factor. Uno dei pochi che amo guardare. E' un programma completo dove talento, spettacolo e social network si fondono perfettamente. L'anno scorso ho partecipato a una serata e appena sono arrivata il mio commento è stato“: “E' una macchina da guerra!!!”.



Il periodo di crisi che stiamo vivendo in qualche modo aumenta la creatività anche a basso costo?

Vedo le tv tematiche digitali e satellitari come un’opportunità. La forte diversificazione dell’offerta consente di lavorare su creatività originale, nuova e fresca. E’ l’occasione per sperimentare e lasciare spazio a idee nuove. Il mio team ed io siamo costantemente alla ricerca di novità e con un occhio sempre attento all’evoluzione del mondo che ci circonda.