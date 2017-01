Tulisa coinvolta in un traffico di cocaina

foto Ap/Lapresse Correlati Tulisa: "Sono io la ragazza del sex-tape"

Tulisa Contostavlos, sexy giudice di X Factor UK 13:41 - Guai in vista per la bad-girl Tulisa. L'ex giudice dell'edizione inglese di "X Factor" ha infatti spifferato ad un giornalista del "Sun" (in incognito) di aver aiutato due suoi amici a vendere del crack. L'intera conversazione è stata registrata dal reporter ed è stata poi pubblicata sul sito dal tabloid. La confessione ha provocato l'immediata reazione le forze dell'ordine, che hanno convocato Tulisa per un interrogatorio

La cantante degli N-Dubz non si era evidentemente accorta di avere di fronte un reporter e si è lasciata andare, vantandosi inoltre di essere stata un'abile spacciatrice. "Visto che ero carina, giovane e una ragazza nessuno sospettava di me - si sente nella registrazione - Mi davano la droga e io la vendevo in strada senza destare sospetti. Consegnavo la droga e prendevo i soldi".



Ma l'ex giudice dell'edizione inglese di "X Factor" non si è fermata qui e ha spifferato il linguaggio in codice usato tra lei e i suoi fornitori. "Chiamavo uno di loro e dicevo Ehi, hai qualche caramella? Le caramelle bianche erano la cocaina, quelle verdi invece la marijuana".



Dato l'interesse del suo interlocutore, nei giorni successivi all'incontro Tulisa si è offerta di fare da tramite tra il giornalista e un suo "buon amico" (il rapper Mike GLC) per concludere un affare. La registrazione e i messaggi ricevuto dal reporter sono stati pubblicati sul sito del "Sun", provocando la reazione delle forze dell'ordine. Mike GLC è stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina, mentre Tulisa è stata convocata per un interrogatorio.