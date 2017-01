Nadia Rinaldi: "Dopo la separazione, ricomincio"

ha superato il dolore per essere stata abbandonata dal marito ed è pronta per ricominciare una nuova vita. In una intervista al settimanale "Di Tutto", l'attrice, classe 1967, parla della sua nuova avventura lavorativa cone spiega: "Per me è già una piccola vittoria: adoro l'acqua ma ho il terrore dei trampolini ed essere riuscita a tuffarmi da tre metri è già un grande traguardo".

Con "Jump" ha ritrovato Teo Mammuccari, a cui la lega un'amicizia ventennale, e un gruppo di concorrenti con cui si diverte molto, a partire da Stefano Bettarini, di cui dice: "E' un ragazzo simpaticissimo e, da buon toscano, ha sempre la battuta pronta", e poi Cecilia Capriotti ed Anna Falchi che definisce "Spassosissime". Ma è stato grazie anche ai suoi figli, Riccardo e Francesca Romana, che Nadia Rinaldi ha trovato la forza di superare la profonda delusione subita per la separazione dal marito e per il modo in cui avvenuta.

Dopo aver chiuso il suo profilo Facebook, perchè lo considerava un po' la causa della fine del suo matrimonio, adesso lo ha riaperto e riceve tante lettere di donne che hanno vissuto storie tristi come la sua e che le chiedono consiglio. Dice l'attrice: "Sono tantissime donne che non hanno avuto, come me, l'opportunità di esprimere davanti alle telecamere il proprio dolore e la propria rabbia". La Rinaldi si è sfogata durante la trasmissione di Barbara D'Urso "Domenica Live" dando voce anche a loro e assicurando che a tutte cerca di dare, nel suo piccolo, una parola di conforto.