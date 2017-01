foto Da video Correlati Kim Kardashian, svelato il sesso del bebè

Nel pancione lievitato di Kim Kardashian sta crescendo una bambina. L'ecografia è stata ripresa dalle telecamere del reality "Keeping Up With The Kardashian – Al passo con i Kardashian" ed è andato in onda domenica. Il ginecologo della star le ha annunciato la notizia davanti alle sorelle Kourtney e Khloe e alla madre Kris Jenner.

Kim felicissima - "Non vedo nessun pisellino" ha esclamato il medico aggiungendo "penso che sia una bimba". Kim ha chiesto: "Qual è la percentuale?" Dopo che le è stato detto che si trattava del 99%, la Kardashian ha esclamato: "Sono così eccitata di avere una bambina. Chi non vuole una bambina?"

Kim ha aggiunto che anche il suo compagno Kanye West non stava nella pelle e che voleva una femminuccia. Manco a dirlo, Kim, nota per la sua dipendenza dalla moda, ha festeggiato andando subito a comprare dei vestitini per la piccola in arrivo.