Mara Maionchi ha lasciato "Amici"

Dopo "X Factor" Mara Maionchi aveva deciso di partecipare come insegnante e giudice ad "Amici". Memorabili i suoi siparietti con Platinette durante il serale di qualche anno fa. Irruente e genuina Mara ha lasciato un segno nel talent show più amato d'Italia. Ora partirà il toto nomi. Chi siederà al fianco di Grazia Di Michele e Rudy Zerbi? Intanto sono iniziati già i provini per la tredicesima edizione.



Intanto Mara non rimarrà con le mani in mano e c'è da scommettere che non lascerà la televisione. Non è escluso che possa pensare a qualche show in cui è protagonista assoluta. Intanto continua la sua attività di produttrice musicale con l'etichetta indipendente Non ho l'età. Ha recentemente curato l'uscita del singolo "Sport" di Gerardo Pulli e di "Break" del vincitore del circuito danza dello scorso anno Giuseppe Giofrè.