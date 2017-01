Amici, gran finale con boom di ascolti

foto Ufficio Stampa Fascino 10:22 - Gran finale per la dodicesima edizione del talent show Amici che ha chiuso una stagione fortunatissima aggiudicandosi come sempre il miglior risultato della serata e segnando un nuovo record: 5.726.000 telespettatori pari al 28.75% di share. - Gran finale per la dodicesima edizione del talent show Amici che ha chiuso una stagione fortunatissima aggiudicandosi come sempre il miglior risultato della serata e segnando un nuovo record: 5.726.000 telespettatori pari al 28.75% di share.

A trionfare in questa dodicesima e dizione il rapper Moreno Donadoni (che ha incantato il pubblico rappando insieme al soprano Daniela Dessì) vincitore anche del Premio della Critica assegnatogli dalle maggiori testate quotidiane italiane. Grazie a questi dati Amici permette come sempre a Canale 5 di aggiudicarsi con un risultato straordinario la prima serata (22.54 % di share pari a 5.258.000 telespettatori). In seconda serata la share vola al 28.75% pari a 3.558.000 telespettatori, mentre Raiuno si deve accontentare di un 16% di share in prime time e dell’8% in seconda serata. Sul target commerciale 15-64 anni “Amici” svetta al 31.93% di share e sul 15-34 anni al 38.37%.



Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: "Energia e spettacolo rari in tv" - "Un'edizione meravigliosa quella di Amici di quest'anno. Non solo grandissimi ascolti, ma un'energia, uno spettacolo come raramente se ne sono visti in televisione. La scuola di talenti di Maria De Filippi è eccezionale. Alla fine ci ritroviamo non solo una bellissima pagina di tv ma giovani che saranno protagonisti dello spettacolo di domani. Grazie ancora e complimenti all'enorme talento di Maria De Filippi e alla sua strepitosa squadra di lavoro".