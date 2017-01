I furbetti a "Quinta Colonna"

foto Ufficio Stampa Mediaset 10:15 - “Furboni e furbetti” è il titolo del nuovo appuntamento con “Quinta Colonna”, in onda lunedì 3 giugno, in prima serata, su Retequattro. A condurre la puntata come di consueto Paolo Del Debbio che modera gli ospiti presenti in studio e nelle varie piazze d'Italia. - “Furboni e furbetti” è il titolo del nuovo appuntamento con “Quinta Colonna”, in onda lunedì 3 giugno, in prima serata, su Retequattro. A condurre la puntata come di consueto Paolo Del Debbio che modera gli ospiti presenti in studio e nelle varie piazze d'Italia.

Intervengono al dibattito riguardo i mancati tagli ai costi della politica, Lara Comi (Pdl), Matteo Salvini (Lega Nord) e il presidente della Federconsumatori Rosario Trefiletti. In studio anche Anna Falchi e l’imprenditore veneto Lucio Chiavegato. Nel corso della puntata, “Quinta Colonna” si collegherà con le piazze di Avola, in provincia di Siracusa, e di Busto Arsizio, in provincia di Varese.