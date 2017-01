"Amici", Moreno vince la 12° edizione

foto Dal Web Correlati Sondaggio Tgcom24: Verdiana vincerà Amici

Porta la firma di Moreno Donadoni la dodicesima edizione di "Amici", il talent show condotto da Maria De Filippi in diretta su Canale 5. Nella finalissima il giovane ha sbaragliato la concorrenza delle altre due cantanti Greta e Verdiana e del ballerino Nicolò. A decretare la sua vittoria è stato il il pubblico da casa attraverso il televoto. Ospiti Malika Ayane, Gary Go, Ronan Keating e il soprano Daniela Dessì a duettare con i ragazzi.

A Moreno, il primo rapper della trasmissione, è andato anche il Premio della Critica. Il ragazzo, nel corso della serata, ha cantato assieme a Maria Dessì nella versione rap di O’ sole mio, ha rappato sulla base di Back to black, e ha persino pianto (cosa mai successa).



Il format si è arricchito aprendo una finestra sul sociale con la partecipazione di personaggi appartenenti a mondi diversi ma uniti nel trasmettere ai ragazzi un messaggio di speranza. Hanno partecipato: Matteo Renzi, Aldo Cazzullo, Guido Martinetti, Gino Strada, Giovanni Allevi, Alex Schwazer e Carolina Kostner, Alessandro Benetton e Don Ciotti.



Altra novità il Direttore Artistico Giuliano Peparini che ha trasformato lo studio in un palco di Broadway. Molti gli ospiti nazionali ed internazionali dello spettacolo. Roberto Cenci è ritornato alla regia regalando inquadrature mozzafiato. Tra gli altri: Al Pacino, Michael Douglas, Harrison Ford, Patrick Dempsey e Gabriel Garko. Hanno duettato con i giovani cantanti: Gianna Nannini, Gino Paoli, Marco Mengoni, Renato Zero, Skunk Anansie, Morcheeba, Fabri Fibra e Fedez. Infine questa dodicesima edizione è stata caratterizzata dalla partecipazione straordinaria di Miguel Bosé insieme ad Emma e ad Eleonora Abbagnato al fianco della De Filippi.