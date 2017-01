Minaj e Carey abbandonano "American Idol"

foto Ap/Lapresse Correlati Nicki Minaj, lusso e erotismo in "High School"

Mariah Carey décolleté esplosivo! 13:08 - Dopo Randy Jackson, anche Mariah Carey e Nicki Minaj dicono addio al loro ruolo di giudici in "American Idol". L'annuncio delle due star arriva da Twitter. La rapper trentenne si è lanciata personalmente in un saluto colmo di smancerie mentre Mariah ha lasciato il compito dell'annuncio via social a un suo addetto stampa. Si scatenano, intanto, le voci sui sostituti papabili con Jennifer Hudson come favorita. - Dopo Randy Jackson, anchedicono addio al loro ruolo di giudici in. L'annuncio delle due star arriva da Twitter. La rapper trentenne si è lanciata personalmente in un saluto colmo di smancerie mentre Mariah ha lasciato il compito dell'annuncio via social a un suo addetto stampa. Si scatenano, intanto, le voci sui sostituti papabili con Jennifer Hudson come favorita.

Saluti e baci - La rapper trentenne Minaj ha twittato: "Ringrazio la trasmissione per un'esperienza che mi ha cambiato la vita! Non la cambierei per nulla al mondo! E' tempo di concentrarsi sulla musica!!! Mmmuuuaahhh!!!" Mariah, invece, si è limitata più sobriamente a ritwittare l'annuncio del suo addetto stampa. In merito all'annuncio della Carey, la Fox ha rilasciato una nota: "Mariah Carey è un'icona globale – una delle più apprezzate artiste del pianeta – e ci sentiamo estremamente fortunati per la saggezza e l'esperienza che è stata capace di portare in questa stagione". Saluti colmi di effusioni che non fanno intravedere alcuna ombra di attrito tra il canale e le due artiste, insomma. Le due defezioni celebri per la prossima stagione del talent si aggiungono a quella di Randy Jackson. Nessuna notizia arriva ancora da Keith Urban, ma secondo i ben informati, neanche lui confermerà il suo ruolo di giudice. Si parla, insomma di un panel del tutto rinnovato per la prossima stagione di “American Idol”. Ecco che parte allora, il toto-giudice. Voci sempre più insistenti parlano dell'ex concorrente Jennifer Hudson. Ma si parla anche di Kelly Clarkson e Adam Lambert.