"Top Crime": il brivido quotidiano di Mediaset

- Dal primo giugno, per gli appassionati del crimine in tv, arriva, nuovo canale tematico free di Mediaset dedicato al mondo dell'investigazione. Ad ogni ora della giornata, la certezza di vedere un programma la cui narrazione non tradisce: caccia ai colpevoli, vittime da riscattare, psicologia e tecnologia al servizio della giustizia. Il palinsesto spazia dalle grandi serie come" e "fino ai cult come".

Alle ore 21 spetterà alla serie tv "Bones", con i primi due episodi inediti della settima stagione, l'onore di dare il via alla programmazione di "Top Crime", che continuerà, in seconda serata, con "Law & Order: Unità Vittime Speciali", con due episodi della dodicesima stagione.

Il palinsesto è contraddistinto da una ricchissima programmazione, che comprende grandi classici e titoli di culto della più recente produzione internazionale (dal poliziesco al giallo, dallo spy al giudiziario, senza tralasciare il thriller) e completa la sua offerta con un appuntamento settimanale dedicato al cinema con i migliori film del genere, come "Red Dragon", "Sherlock Holmes" e "Seven".

Tutti i giorni, in prime-time, "Top Crime" propone classici, serie d'autore e in prima tv e grandi film: domenica c'è "Colombo", lunedi "Chase", al via dalla prima stagione, martedì è dedicato al film rassegna Serial Killer Story, mercoledì è il turno di "Bones", giovedì quello di "Lie to Me", venerdì "Law & Order" e sabato "Damages". In Day-time saranno trasmessi solo telefilm di assoluto culto per soddisfare le esigenze di ogni appassionato.