Il caso Ragusa a Quarto Grado

foto Ufficio Stampa Mediaset 14:58 - La scomparsa di Roberta Ragusa è al centro del nuovo appuntamento con "Quarto Grado", programma condotto da Salvo Sottile, in onda venerdì 31 maggio, in prima serata, su Retequattro.

Il settimanale a cura di Siria Magri torna sul caso di Yara Gambirasio. Continua la caccia a “Ignoto 1”, presunto assassino della tredicenne di Brembate di Sopra: le ricerche proseguono nelle valli Bergamasche.



Nel corso della puntata, “Quarto Grado” tratta anche la vicenda di Dina Dore, una donna di 37 anni uccisa il 26 marzo 2008 nel garage della sua abitazione a Gavoi, in Sardegna. Per il delitto sono stati arrestati il marito della donna, Francesco Rocca, ritenuto il mandante, e il presunto autore materiale del’omicidio, Pierpaolo Contu, all'epoca minorenne.



Infine, Sottile, con Sabrina Scampini, si occupa della sparizione di Sergio Isidori e del processo per la morte di Sara Scazzi, con le deposizioni dei testimoni.