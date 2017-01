Melissa Joan Hart: "Che imbarazzo l'esordio"

foto Tgcom24 Correlati Melissa Joan Hart, l'esordio della streghetta tv

08:49 - Ospite del salotto televisivo di Andy Cohen la star della serie tv "Sabrina, vita da strega" Melissa Joan Hart si è rivista nel suo primo spot commerciale, girato negli anni '90. Nella clip appare sorridente e piena di energie, mentre consiglia di acquistare un kit per creare gioielli personalizzati. "In quegli anni gli spot non erano popolari, era solo una pubblicità - ha commentato l'attrice - Ugh, è imbarazzante".

A differenza di oggi, in cui una pubblicità ben girata può lanciare la carriera di un artista, negli anni '90 gli spot erano molto più semplici e spartani. L'esordio della Joan Hart nel mondo dello show-biz avvenne proprio con una clip commerciale, in cui pubblicizzava un kit per creare bigiotteria.



Solo qualche anno dopo sarebbe stata la protagonista della serie tv "Sabrina, vita da strega", raggiungendo la popolarità in tutto il mondo. Un ruolo fortunato, ma anche difficile da superare. Dopo alcuni ruoli in tv, l'attrice ha infatti intrapreso la strada della produzione ma senza troppo successo.



"Credo davvero che Kickstarter (sito di raccolta fondi sul web ndr.) faccia molto per gli imprenditori. Ma non sempre le persone vogliono che chi ha successo abbia ancora successo - ha ammesso Melissa, riferendosi al mancato finanziamento del suo film Darci's Walk of Shame - E' stata una delusione ma spero che gli errori commessi mi possano servire per il futuro"