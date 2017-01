Ciavarro: "Nicole Kidman? Era negata a recitare"

foto LaPresse Correlati Nicole Kidman in lungo a "Cannes" 12:54 - Venerdì 31 maggio in seconda serata nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Massimo Ciavarro, racconta l'incontro con Nicole Kidman al debutto cinematografico (era il 1987) con il film "Un'australiana a Roma". Ricorda l'attore: "Era altissima, riccioluta e ci sembrava negata per la recitazione. Io e il regista Sergio Martino la prendevamo in giro: ma n’do va questa... Non avevamo capito niente". - Venerdì 31 maggio in seconda serata nuovo appuntamento su Canale 5 con ""., racconta l'incontro conal debutto cinematografico (era il 1987) con il film "". Ricorda l'attore: "Era altissima, riccioluta e ci sembrava negata per la recitazione. Io e il regista Sergio Martino la prendevamo in giro: ma n’do va questa... Non avevamo capito niente".

In onda anche un ritratto di Ryan Gosling, la star maschile più amata e seguita del momento. Al Festival di Cannes è stato presentato il film "Solo Dio perdona" in cui è protagonista. Amico di George Clooney e fidanzato di Eva Mendes, Gosling è il nuovo "bello con l'anima" made in Hollywood.