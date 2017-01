Andrea-Claudia: "Tra noi non è ancora amore"

foto Visto Correlati Claudia e Andrea, coppia al bacio

"U&D", Francesco torna con Teresanna 11:15 - Andrea e Claudia, l'ultima coppia nata nel salotto dell'amore di "Uomini e Donne", ci vogliono andare con i piedi di piombo. Su "Visto" la bella salernitana e il tronista di Bergamo confessano di volersi conoscere bene prima di giurarsi amore eterno. "Tra noi non c'è ancora amore vero - ammette Claudia - Ci stiamo conoscendo, ci stiamo frequentando. Stiamo bene insieme ma siamo ancora all'inizio". , l'ultima coppia nata nel salotto dell'amore di "", ci vogliono andare con i piedi di piombo. Su "Visto" la bella salernitana e il tronista di Bergamo confessano di volersi conoscere bene prima di giurarsi amore eterno. "- ammette Claudia - Ci stiamo conoscendo, ci stiamo frequentando. Stiamo bene insieme ma siamo ancora all'inizio".

Claudia è stata una scelta travagliata per Andrea e ha rischiato di perderla diverse volte, nonostante l'attrazione che provava per lei. "Quando l'ho vista per la prima volta ho pensato che mi avrebbe dato filo da torcere, invece mi ha messo al centro dell'attenzione e questo mi ha reso troppo sicuro - confessa - E' andata via dal programma tre volte. Avrei voluto richiamarla ma l'orgoglio mi frenava e poi volevo essere certo dei sentimenti".



Claudia, al contrario, è sempre stata sicura dell'attrazione che provava per il tronista: "Ho deciso di partecipare a Uomini e Donne dopo averlo visto da casa. Lui è perfetto, mi piace il suo carattere e conquistarlo per me è stata una sfida. Se potessi cambiare una sola cosa di lui lo vorrei più espansivo. Sentirlo più vicino mi farebbe sentire più sicura".