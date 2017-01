Anamara, la poliziotta si toglie la divisa

foto Sexy Magazine Correlati Anamara, la "grande sorella" è nuda 09:42 - Anamara Barreira fa ancora parlare di sé. Protagonista del "Big Brother 10" brasiliano, creò un caso perché, in quanto poliziotta, rischiava di essere accusata di diserzione e solo le sue dimissioni la salvarono. Ora invece fa parlare il suo corpo, niente divisa: eccola posare in nudo integrale per la rivista "Sexy". fa ancora parlare di sé. Protagonista del "" brasiliano, creò un caso perché, in quanto poliziotta, rischiava di essere accusata di diserzione e solo le sue dimissioni la salvarono. Ora invece fa parlare il suo corpo, niente divisa: eccola posare in nudo integrale per la rivista "".

Originaria di Juazeiro, Bahia, nella casa resistette 71 giorni. Proprio la prolungata permanenza le procurò il rischio del carcere. Avendo chiesto un permesso per entrare nella Casa, alla scadenza dello stesso Anamara sarebbe dovuta uscire e riprendere il suo ruolo nella polizia. Cosa che non fece. E la pena per diserzione sarebbe stata di due anni di galera...



Alla fine tutto si risolse bene ma la Barreira dovette dimettersi. Ora una volta tolta la divisa, togliersi gli altri abiti non deve essere stato difficile. Eccola quindi come mamma l'ha fatta sulle pagine della rivista per soli adulti. Corpo statuario, il cui punto forte, da buona brasiliana, è il lato B, Anamara posa senza troppe reticenze. E chi se l'era scordata, o non la conosceva, potrà fare un bel ripasso delle sue grazie.