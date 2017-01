Carolina Marconi, una "patatina" molto sexy

foto Da video Correlati Carolina Marconi feat. Frank Rodriguez: guarda il video 09:17 - Dopo Carolina Marconi presenta il video "Patatina" in cui la showgirl danza sensualissima con il ballerino cubano Frank Rodriguez. E' un progetto artistico nato dopo l'incontro col produttore Andrea Monteforte. - Dopo Margherita Zanatta sexy in lingerie nel video "Doppiogiochista" , ecco che arriva un'altra gieffina a scaldare l'atmosfera.presenta il video "" in cui la showgirl danza sensualissima con il ballerino cubano Frank Rodriguez. E' un progetto artistico nato dopo l'incontro col produttore Andrea Monteforte.

E' una nuova sfida per Carolina, nata a Caracas (Venezuela), figlia di un ex ambasciatore italiano e una scrittrice venezuelana. Ha esordito nel 1996 partecipando come ballerina nel programma "Beato Tra Le Donne" fino alla notorietà ottenuta nel 2004 al "Grande Fratello".