Colorado, ultima puntata con Fabio Troiano

15:27

- La fortunata edizione primaverile digiunge al suo epilogo,, in prima serata, su Italia Uno. In studio, con, un volto molto amato del pubblico televisivo e cinematografico:, che si metterà in gioco in alcuni sketch rivelandosi una vera "spalla comica". Come, ad esempio, nei panni del "dottore della contea" in "Cuoratella", parodia delle soap opera, interpretata dal duo Tirocchi-Paniconi.