I lettori di Tgcom24: Verdiana vincerà "Amici"

- In queste settimaneè sempre stata in vetta alle preferenze deinel sondaggio sul vincitore assoluto di "". La cantante si è al 31% davanti al superfavorito(26%) poi(21%) e ultimo il già vincitore per la categoria danza(22%). Verdiana ha conquistato la prima posizione con la sua voce potente e la sua storia fatta di sconfitte e vittorie, non a caso si definisce "operaia della musica".

Verdiana ha sempre amato la musica e cercato di portare avanti il suo sogno, nonostante le difficoltà economiche. Anche i suoi compagni di squadra le riconoscono tenacia e forza. Qualità che le hanno permesso di entrare nella scuola di "Amici" dopo ripetuti tentativi. Voce potente, paragonata dal suo direttore artistico Miguel Bosé forte come quella di Freddie Mercury, la cantante della Squadra Blu settimana dopo settimana fino al serale ha sempre conquistato il plauso del pubblico e dei giudici Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Gabry Ponte. Verdiana non è mai andata al ballottaggio e si è sempre assicurata un posto puntata dopo puntata alla finalissima che andrà in onda sabato in diretta su Canale 5. "Lontano dagli occhi" è il suo album d'esordio, pubblicato da Carosello Records, e contiene 7 brani scritti da Federica Camba e Daniele Coro, ad eccezione di “Un ricordo tra la gente”, firmato da Roberto Casalino e Dario Faini.Quest'anno "Amici" prevede due premi per categoria, uno canto e l'altro danza, e un vincitore unico. Nicolò ha sconfitto Pasquale la scorsa puntata durante la semifinale e si è aggiudicato il premio di categoria danza. Sabato in diretta si conoscerà chi nel canto trionferà.